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Тюменские ветераны СВО привезли медали с фестиваля "Импульс"

Спорт, 18:29 07 апреля 2025

предоставлено тюменским филиалом фонда "Защитники Отечества" | Фото: предоставлено тюменским филиалом фонда "Защитники Отечества"

Ветераны специальной военной операции из Тюменской области привезли медали со II Международного фестиваля адаптивных видов спорта "Импульс", который проходил в Челябинске с 4 по 6 апреля. Событие собрало более 700 участников, включая 300 участников СВО.

Как сообщили в пресс-службе тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", спортсмены боролись за победу в волейболе сидя, армрестлинге и настольном теннисе, соревнуясь с сильнейшими командами страны. Результат – серебро в армрестлинге и бронза в настольном теннисе.

Константин Цыганков из Викуловского района занял второе место в соревнованиях по армрестлингу в весовой категории до 90 кг. Андрей Гилев также показал впечатляющие результаты. Их тренер Сергей Прайф не только поддерживал своих подопечных на соревнованиях, но и сам выступил на них, заняв второе место в категории более 90 кг.

"Я впервые участвовал в таких соревнованиях и очень рад, что мне удалось завоевать серебро. Эта победа стала для меня первой. Обязательно буду продолжать развиваться в этом направлении", — отметил Константин Цыганков.

Константин Лавринчук занял третье место в соревнованиях по настольному теннису. Мужчина сказал, что его соперники были сильными и такими же настроенными на победу. Спорт, по его словам, — лучшая реабилитация.

Команда Тюменской области по волейболу сидя проявила высокую волю к победе, продемонстрировав, что границы возможностей зависят лишь от желания их преодолеть. В волейболе сидя из восьми команд тюменские спортсмены заняли шестое место, но в своей группе — третье.

"Тренировки нашей команды проходят регулярно, и мы даже устраиваем товарищеские матчи. Но это были первые крупные соревнования, в которых мы как команда приняли участие и соревновались с сильнейшими. Мы посмотрели, куда нам двигаться дальше, над чем предстоит еще работать, и, конечно, будем готовиться к главным нашим соревнованиям — к "Кубку Защитников Отечества", — рассказал тренер нашей команды Николай Калугин.

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