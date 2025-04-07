В Тюмень на фестиваль "Здоровое Отечество" приедут спортсмены из семи регионов России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивный фестиваль "Здоровое Отечество" пройдет в Тюмени 2–3 мая. Заявки на участие подали более 650 спортсменов из семи регионов страны. В программе фестиваля тяжелая атлетика, стритлифтинг, армрестлинг, функциональное многоборье и воздушно-силовая атлетика, сообщают организаторы.

В первый день пройдет Кубок России по классическому и многоповторному стритлифтингу - направлению, где спортсмены от 14 лет подтягиваются на перекладине и отжимаются на брусьях с дополнительным весом.

"Атлеты могут поднимать вес, превышающий их собственный. Стоит обратить внимание на тюменцев Влада Ятлова и Алексея Романова: они способны показать впечатляющие результаты", - рассказал один из организаторов, лидер движения Street Workout Сергей Мехнин .

В соревнованиях по функциональному многоборью участников ожидает серия испытаний на время: подтягивания, лазание по канату, ходьба на руках, выходы на кольцах и отжимания вниз головой и другое. "Выносливость, скорость и техничность станут определяющими факторами на пути к победе", — уточняет президентом федерации ГТО по Тюменской области, Дмитрий Баев.

Тяжелоатлеты будут поднимать штангу с максимальным весом. На данный вид состязаний предварительную заявку подали 105 атлетов.

У каждого спортсмена, по словам еще одного организатора, директора АНО "Спортивная Тюмень" Дмитрия Кичакова, есть три попытки в каждом упражнении, чтобы достичь цели. Более ста желающих заявились на турнир по армрестлингу. Здесь победу одержат те, кто первым прижмет руку соперника к столу. Все спортсмены будут соревноваться только левой рукой — таковы условия фестиваля "Здоровое Отечество".

Воздушно-силовая атлетика соберет участников от 7 лет. Спортсмены продемонстрируют различные элементы – выход силой, обороты на 360 градусов, "горизонт" и многое другое.

Фестиваль пройдет в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 2-3 мая с 10 до 18 часов, вход для зрителей бесплатный.

Возрастное ограничение: 6+.