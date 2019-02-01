"Добрый сказочник Ершов!": от поэтов ждут стихов на конкурс

библиотека Ишимского района | Фото: МБДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка" библиотека Ишимского района | Фото: МБДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка"

Библиотека Ишимского района объявила конкурс стихов собственного сочинения "Добрый сказочник Ершов!". Поэтическое состязание организовано в рамках II фестиваля народной культуры "Безруковский форпост". Он пройдет в селе Ершово на родине знаменитого поэта-сказочника Петра Ершова 16 июня.

Принимаются стихотворения в соответствии с конкурсной тематикой вне зависимости от места проживания и возраста. Один автор может прислать на конкурс не более двух творений. Объем работы должен быть не менее восьми стихотворных строк.

Участникам нужно с 5 по 30 апреля 2019 года выслать авторские работы с пометкой "Конкурс Ершов" по адресу iao_ishim_crb@mail.ru или принести в районную библиотеку на электронном носителе по адресу: с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 101. К авторским стихам необходимо приложить заявку. Участие в конкурсе бесплатное.

Лучшие работы объединят в сборник "Добрый сказочник Ершов!", который будет издан к 205-летию со дня рождения Петра Ершова.

С положением можно ознакомиться на официальном сайте организаторов МАУК ЦКД Ишимского района в разделе "Библиотечный вестник" во вкладке "Конкурс".

На вопросы ответит Марина Тихонова по телефонам: 8 (34551) 7-99-81(доп. 213) и 89504990650.

Инна Кондрашкина