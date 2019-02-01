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Выставка "Афганистан. Без права на забвение" открылась в тюменском музее "Городская дума"

Общество, 21:44 20 февраля 2019

Фото ИА «Тюменская линия»

Выставку "Афганистан. Без права на забвение", посвященную 30-летию вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан торжественно открыли в Тюменском краеведческом музее "Городская дума" ветераны-афганцы.

В экспозиции представлены подлинные документы и боевые награды тюменцев, исполнявших воинский долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, образцы советского и иностранного оружия и боеприпасов, использовавшихся нашими воинами и противником, уникальные фотографии и другие исторические материалы из личных архивов ветеранов. Но главное - посетители выставки могут ознакомиться с поименными списками и боевыми биографиями жителей Тюменской области, участвовавших афганской войне.

"Основная задача выставки - познакомить сегодняшнее поколение с участниками войны в Афганистане, среди которых - около трех тысяч наших земляков-тюменцев. Мы постарались донести до посетителей атмосферу того времени. Мы очень благодарны ветеранам за предоставленные материалы", - отметил исполняющий обязанности заведующего музеем "Городская дума" Григорий Нагибин.

Первыми посетителями выставки стали тюменские школьники. Один из ее организаторов, председатель региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев тепло поблагодарил региональное музейно-просветительское сообщество за внимательное отношение к теме афганской войны.

Тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана широко отмечается в регионе. Организаторы юбилейных мероприятий ставят перед собой задачу рассказать подрастающему поколению о подвиге советских воинов-интернационалистов, сохранить светлую и благодарную память о них.

"Мы не оккупировали и не колонизировали Афганистан. Мы на долгий срок отодвинули угрозу возникновения международного терроризма и закрыли границы нашей страны от наркотрафика. Мы были солдатами, и честно исполняли приказы нашего правительства и свой воинский долг", - обратился к молодежи председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валентин Глушко. Истинность этих слов ветерана сегодня подтверждают многие авторитетные эксперты - историки, политики, общественные деятели.

Выставка "Афганистан. Без права на забвение" будет работать до 31 марта.

Евгений Бабенко

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# Афганская война , выставка , музей Городская дума , патриотическое воспитание

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