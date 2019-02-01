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Жителя Омутинского района задержали за хранение боеприпасов

Происшествия, 16:43 21 февраля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, хранившего дома боеприпасы, задержали в Омутинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть был доставлен пьяный 37-летний житель с. Ситниково. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 12 патронов калибра 7,62 мм, пригодных для стрельбы. Подозреваемый признался полицейским, что патроны нашел на кладбище и хранил находку у себя в доме. Полицейские задержали мужчину в момент, когда он нес патроны, чтобы обменять их на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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# боеприпасы , Омутинский район , патроны

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