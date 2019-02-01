Руслан Кухарук: народ, обладающий такой армией, может быть спокоен

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздник защитника Отечества - знак нашей глубокой признательности всем, кто отдал свои лучшие годы, служа Родине, стоя на защите ее безопасности. Об этом заявил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, поздравляя воинов армии и флота, ветеранов Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и всех жителей города.

Торжественная программа "Служу Отечеству" прошла 21 февраля в тюменском ДК "Нефтяник". Праздничный концерт посетили представители военных комиссариатов города и региона, городской и областной дум, общественных организаций, Общественной палаты Тюмени, почетные граждане города.

"Этот праздник является олицетворением нашей российской армии, передовой на сегодняшний день по технологиям и мастерству военнослужащих, - отметил Руслан Кухарук. - Народ, обладающий такой армией, может быть спокоен".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обращаясь к гостям торжества, председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный отметил, что и сегодня с теплотой вспоминает свою службу в рядах армии. "Всегда, во все времена самые лучшие, самые настоящие люди нашей страны, и мужчины и женщины, считали своим высшим долгом защиту своей Родины, - сказал он. - Недаром в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что Россия или будет самостоятельной, или ее не будет вообще. Разумеется, последнего мы не допустим. И сегодня мы чествуем тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны, кто ковал эту победу в тылу и сегодня, в мирное время служит нашей отчизне, защищая покой и благополучие людей".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа открылась с награждения благодарственным письмом администрации города сотрудника регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” Дмитрия Чудинова за активное участие в жизни Тюмени. Юбилейной медалью "30 лет завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане" награждены тюменцы Игорь Чекрыжов и Сергей Пахнев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На сцену "Нефтяника" вышли тюменский духовой оркестр, хор ТВИККУ, Хоровая капелла тюменской филармонии, вокальные ансамбли "Космос", "Арабелла", "Гармония" и другие исполнители.

Добавим, что День защитника Отечества, 23 февраля зародился в СССР, как День Советской армии и Военно-морского флота. История праздника связана с событиями 1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года, Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) — рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).

22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную армию и началом формирования ее отрядов и частей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников