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Региональное правительство поддержит реализацию двух масштабных инвестпроектов

Губернатор, 18:55 21 февраля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Два масштабных инвестиционных проекта могут быть реализованы в Тюменской области. На заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора принято решение о их соответствии показателям.

С комментариями выступил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, который отметил, что оба проекта направлены на расширение бизнеса уже действующих компаний.

Одна из них специализируется на производстве сухих строительных смесей. Для увеличения объемов их выпуска планируется построить цех площадью 1 тыс. 200 кв. метров, установить в нем имеющееся оборудование и дополнительно приобрести новые производственные линии и технологические установки. Реализация проекта позволит предприятию создать 32 рабочих места и увеличить номенклатуру выпускаемой продукции.

Еще одна инвестиционная программа предполагает строительство высокотехнологичного завода в Тюмени по производству и восстановлению бурового инструмента нефтепромыслового оборудования. Первый этап предприятием уже реализован, запуск второго необходим для расширения объемов производства и ассортимента. Компания также планирует создать более тридцати новых рабочих мест.

После рассмотрения инвестиционных проектов члены президиума правительства Тюменской области приняли соответствующее решение о признании их масштабными для дальнейшей реализации. Это дает дополнительные возможности для их успешной реализации, в частности предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов.

Кроме того, на заседании президиума Александр Моор подписал более 50 постановлений и распоряжений.

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# Александр Моор , инвестиции , инвестиционные проекты , Леонид Остроумов

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