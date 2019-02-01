Самые интересные патриотические проекты России получат субсидии на воплощение

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Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации стартовал 22 февраля.

Как сообщает Росмолодежь, он подходит всем, кто занимается подготовкой и проведением военно-исторических реконструкций, поддержкой молодежных поисковых отрядов и объединений, патриотическими проектами.

По словам организаторов, конкурс позволяет выявить наиболее интересные практики в сфере патриотического воспитания, поддержать новые проекты, которые отвечают вызовам времени и запросам самой молодежи.

Заявки принимаются до 24 марта.

"В конкурсе могут принять участие и школы, и дома культуры, и библиотеки. Это особенно актуально для малых городов, где общественные объединения не так активны, как в крупных городах, – отметил начальник отдела реализации патриотических проектов Роспатриотцентра Александр Понарин. – Не нужно бояться предлагать свои идеи. Смело заявляйте о них и реализовывайте на практике!"

Детальная информацию о подаче заявке здесь.