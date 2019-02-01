Тюменцам расскажут о способах привлечения средств для бизнеса

| Фото: тюменский технопарк | Фото: тюменский технопарк

Семинар Школы инновационного мышления о пяти способах поиска денег для технологичного бизнеса начнется в зале "Атриум" тюменского технопарка 26 февраля 2019 в 18 часов, сообщают организаторы.

Кто может помочь и что нужно, чтобы получить финансирование для развития высокотехнологичного стартапа или малого инновационного предприятия? Что необходимо предусмотреть, чтобы эти деньги принесли пользу? Об этом и многом другом тюменским предпринимателям и тем, кто только присматривается к высокотехнологичному бизнесу, расскажут на семинаре школы.

"Начинающие предприниматели склонны недооценивать возможности различных инструментов поддержки, потому что не понимают специфику того или иного вида финансирования. Однако, грамотно сочетая эти инструменты, можно обеспечить стартовую поддержку практически любому инновационному проекту, - рассказывает директор тюменского технопарка Евгений Дроздов. - Очень важно уметь использовать весь спектр инструментов и знать, к какому из них нужно обратиться на разных стадиях развития проекта".

Участники семинара узнают, как получить региональную субсидию и потом не пожалеть об этом, познакомятся с возможностями Фонда содействия инновациям, узнают секреты получения венчурных инвестиций в нефтегазовой отрасли, а руководитель Бизнес-инкубатора Тюменского технопарка Мария Радион презентует на мероприятии гайдлайн платформы f6s.com - крупнейшей в мире площадки международных фондов и программ акселерации.

В завершении кейсами развития проектов с участием различных видов поддержки поделятся Владислав Огай и Иван Карякин -действующие резиденты бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация на сайте.