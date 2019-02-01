  • 22 февраля 201922.02.2019пятница
  • USD65,5401
    EUR74,2963
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер южный

Тюменцев приглашают на мастерскую-игру оксфордского фонда

Общество, 17:16 22 февраля 2019

oxfordrussia.ru | Фото: oxfordrussia.ru

Отбор на мастерскую-игру Оксфордского российского фонда начинается в Тюмени, сообщает тюменский госуниверситет.

Оксфордский Российский фонд открывает новую мастерскую-игру "Актуальные проблемы миграции и эмиграции на историческом и социально-экономическом фоне". В дискуссии смогут принять участие все желающие.

Заявки от стипендиатов двух последних лет принимаются в системе DAAS. Остальным участникам конкурса необходимо прислать свою мультимедийную презентацию и краткую информацию о себе на адрес: workshop.orf@gmail.com. Конкурсный отбор пройдет по 3 марта включительно, победителей назовут 5–6 марта. Очная работа мастерской пройдет 19-23 марта в Подмосковье.

Получить дополнительные консультации можно у координатора мастерской Дарьи Салминой: workshop.orf@gmail.com.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Оксфордский Российский фонд , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 22.02.2019Одаренным детям помогут раскрыть таланты
18:00 22.02.201923 февраля - события дня
17:49 22.02.2019Самые интересные патриотические проекты России получат субсидии на воплощение
17:27 22.02.2019Необычных земноводных можно увидеть в Тобольском музее-заповеднике