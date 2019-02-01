Тюменцев приглашают на мастерскую-игру оксфордского фонда

| Фото: oxfordrussia.ru | Фото: oxfordrussia.ru

Отбор на мастерскую-игру Оксфордского российского фонда начинается в Тюмени, сообщает тюменский госуниверситет.

Оксфордский Российский фонд открывает новую мастерскую-игру "Актуальные проблемы миграции и эмиграции на историческом и социально-экономическом фоне". В дискуссии смогут принять участие все желающие.

Заявки от стипендиатов двух последних лет принимаются в системе DAAS. Остальным участникам конкурса необходимо прислать свою мультимедийную презентацию и краткую информацию о себе на адрес: workshop.orf@gmail.com. Конкурсный отбор пройдет по 3 марта включительно, победителей назовут 5–6 марта. Очная работа мастерской пройдет 19-23 марта в Подмосковье.

Получить дополнительные консультации можно у координатора мастерской Дарьи Салминой: workshop.orf@gmail.com.