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Более шестисот югорчан написали диктант на родных языках

Общество, 16:21 22 февраля 2019

media.kpfu.ru | Фото: media.kpfu.ru

640 югорчан приняли участие в образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках" в рамках празднования международного Дня родного языка 21 февраля, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Для проведения мероприятия было зарегистрировано 47 площадок в Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской области, Санкт-Петербурге, германском Мюнхене и венгерском городе Зирц. Всего участниками акции стали 713 человек.

Автором текста диктанта в 2019 году стала известный ученый-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрена Вахрушева.

Напомним, в 2018 году образовательная акция проходила на 39 площадках. Ее участниками были около 600 человек.

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# диктант , родные языки , Югра

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