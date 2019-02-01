Более шестисот югорчан написали диктант на родных языках

| Фото: media.kpfu.ru | Фото: media.kpfu.ru

640 югорчан приняли участие в образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках" в рамках празднования международного Дня родного языка 21 февраля, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Для проведения мероприятия было зарегистрировано 47 площадок в Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской области, Санкт-Петербурге, германском Мюнхене и венгерском городе Зирц. Всего участниками акции стали 713 человек.

Автором текста диктанта в 2019 году стала известный ученый-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрена Вахрушева.

Напомним, в 2018 году образовательная акция проходила на 39 площадках. Ее участниками были около 600 человек.