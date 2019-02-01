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"Битва на Туре" выявила победителей этапа Кубка России по сноуборду

Спорт, 23:13 23 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастера спорта России Антон Мамаев из Екатеринбурга, Никита Автанеев из Москвы и Юрий Чемодуров из Южно-Сахалинска стали победителями этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр на третьем фестивале "Битва на Туре" в Тюмени 23 февраля.

Участник зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее екатеринбуржец Антон Мамаев становится победителем "Битвы на Туре" уже в третий раз. Главный приз 50 тыс. рублей ему вновь вручил на церемонии награждения президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин. Напомним, Антон выступает в дисциплине биг-эйр, является в ней лидером сборной России. Кроме того, он первый российский райдер, приземливший "Трипл корк" (тройное сальто).

Никита Автанеев стал серебряным призером фестиваля и получил сертификат на 30 тыс. рублей. В "Битве на Туре" он также участвует в третий раз.

"Мне нравится здесь. Тюмень – хороший, культурный, гостеприимный город, чистый, красивый, люди замечательные. Ну и, конечно, организация проведения этапа на высоком уровне, трамплин – не Кубка мира, но соответствует своему уровню и является уникальным, единственным такого рода во всей стране", – поделился впечатлениями он.

Третье место и приз в размере 20 тыс. рублей завоевал Юрий Чемодуров.

За рамками этапа Кубка в "Битве на Туре" принимали участие две девушки, выступая на одной трассе с мужчинами. Первое место завоевала, уже пробовавшая на ней силы в прошлом году, Анастасия Логинова из Екатеринбурга.

"Если сравнивать с другими этапами по уровню проведения, то это лучший Кубок России. Очень хорошая организация, сама конструкция впечатляет, не как на обычной горе. Хотя приземление сейчас из-за рыхлого снега более жесткое", - рассказала Анастасия Логинова.

Победительница получила 5 тыс. рублей. Также организаторы фестиваля вручили ей и ее сопернице из Новосибирска Марии Кокушкиной медали и сертификаты на медицинскую страховку.

На церемонии награждения объявили и имя победителя фотоконкурса среди зрителей. В розыгрыше сноуборда участвовали около 100 тюменцев, достался он Анастасии Матвеевой.

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Ирина Кургузова.

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# Битва на Туре , сноуборд , экстремальные виды спорта

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