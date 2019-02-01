Тюменская команда "Наполеон Динамит" готовится к выступлению в Высшей лиге

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

"Наполеон Динамит" из Тюмени готовится к 1/8 сезона Высшей лиги КВН. Команда усилилась участниками из Москвы и Краснодара. Ребята будут выступать в четвертой игре, которая пройдет 14 марта 2019 года.

Соперники тюменцев: "Татнефть" из Альметьевска, "НАТЕ" со станицы Брюховецкой, "Умные люди" из Рязани, "Громокошки" из Липецка, пишет "Вслух.ру".

Участник команды Вячеслав Шмидт отметил, что слабых соперников не бывает. "Главное - получить удовольствие от процесса. Если это сопряжено с дальнейшим проходом из игры в игру, то вообще идеально. Третий сезон в жизни команд КВН зачастую становится последним в их истории, поэтому мы и настроены получить максимально много крутых эмоций от игры и по возможности стать примером для молодых команд. В Высшей лиге по определению не бывает слабых игроков, у всех есть свои сильные стороны. По своей неопытности мы часто недооценивали соперников, впредь будем умнее", - добавил он.