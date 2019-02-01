Тобольские врачи используют новую методику при лечении инсультов

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Новая методика при удалении кровоизлияний в глубинные структуры головного мозга внедрена в областной больнице №3 в Тобольске, сообщает городская администрация.

Технология предоперационного 3D-планирования доступа позволяет выполнять оперативное вмешательство при инсульте и метастатическом поражении головного мозга. Метод позволяет точно определить область поражения и через разрез в 1 см полностью удалить гематому с минимальной травматизацией окружающих тканей.

Как рассказал врач-нейрохирург Сергей Тихомиров, пациенты с глубоким кровоизлиянием поступают редко, но такое поражение мозга опасно.

"Оно приводит к грубому неврологическому дефициту. После операции функциональное состояние пациента существенно улучшается: сразу начинает восстанавливаться речь и движения, реабилитация проходит максимально эффективно. До восьми таких операций в год планируется выполнять пациентам, перенесшим инсульт", - сообщил Сергей Тихомиров.

Метод 3D-планирования успешно применяется и в случаях онкологического поражения головного мозга. Метастаз также приводит к тяжелому неврологическому дефициту и требует оперативного вмешательства. После ее извлечения качество жизни и функциональное состояние пациента существенно улучшается.

После обновления операционного блока, приобретения дополнительного оборудования, инструментов и поставки нового томографа появится возможность делать более сложные операции с максимально точной навигацией на очаг поражения и малоинвазивным доступом.