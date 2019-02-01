Тринадцать ямальских семей получили сертификат по программе "Сотрудничество"

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13 ямальских семей получили сертификаты на покупку жилья в рамках областной программы "Сотрудничество", сообщает правительство ЯНАО.

Общая сумма выплат составила 33,7 млн рублей. Семьи подбирают подходящие квартиры.

По программе жители Ямала могут переселиться на юг Тюменской области или в Тюмень. В 2019 году, как и годом раньше, на "Сотрудничество" выделено 1 млрд рублей из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Социальные выплаты получат 400 ямальских семей.