Педагоги Тюменской области прошли обучение в рамках партпроекта "Шахматы в школы и детские сады"

124 педагога сельских школ прошли двухдневное обучение (повышение квалификации) в Тюменской областном государственном институте развития регионального образования в рамках реализации проекта партии "Единая Россия" "Шахматы в школы и детские сады".

Для них был организован семинар "Теоретико-методологические основы преподавания шахмат в школе", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Обучение проводила известный тренер ФИДЕ, организатор более тысячи шахматных мероприятий Екатерина Прудникова. Она - один из авторов пособия "Шахматы в школе".

Приветствуя участников семинара, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов поблагодарил учителей-пропагандистов древней интеллектуальной игры. По мнению первого вице-спикера областного парламента, шахматы являются универсальной дисциплиной, направленной на воспитание общей культуры, выдержки, развития способностей, памяти и, прежде всего, логического и творческого мышления.

Как председатель общественного Совета проекта партии "Единая Россия" "Шахматы в школы и детские сады" в Тюменской области Андрей Артюхов поделился информацией о проделанной работе: "Благодаря проекту за три последних года подготовлено 870 педагогов, обучающих игре в шахматы, и в настоящее время шахматы преподаются в 386 школах и 76 детских садах, все классы оснащены специальным инвентарем и учебниками. Только в 2018 году на приобретение шахматного инвентаря и создание необходимых условий для развития шахмат члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы выделили 2 миллиона 900 тысяч рублей. Также областная шахматная федерация получила президентский грант на реализацию проекта на сумму 2,5 миллиона рублей. В рамках проекта будет охвачено 50 сельских школ, подготовлены новые шахматные педагоги и обучены 200 детей из многодетных семей".

Главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко считает, что в Тюменской области заложен мощный фундамент для развития шахматного движения – за год в регионе проводится около 150 шахматных мероприятий, 12 тыс. детей участвуют в шахматных турнирах разного уровня.

"Тюменская областная шахматная федерация - одна из сильнейших и многочисленных в России, здесь хорошая шахматная школа. Залогом успеха служит поддержка губернатора Тюменской области Александра Моора, депутатов областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия". В ряды поборников интеллектуальной игры сегодня влились и педагоги – участники семинара. Я уверен, что за счет наших общих усилий в Тюменской области будут воспитываться и новые гроссмейстеры, и просто замечательные граждане нашей великой страны", - заявил представитель президента.

Добавим, что в результате мониторинга, которое провело Министерство образования и науки РФ, выяснилось, что в тех регионах России, где школьники играют в шахматы, они показывают более высокие результаты в учебе.