Проект "Сохранение лесов" реализуется в тюменском регионе

Региональный проект "Сохранение лесов" реализует департамент лесного комплекса с 2019 года. Как сообщает пресс-служба департамента, проект входит в национальный проект "Экология", которые определяет стратегические задачи экологического развития России до 2024 года.

Национальный проект предполагает всесторонний подход к снижению негативного воздействия человека на окружающую среду и включает в себя 11 федеральных проектов, направленных на ликвидацию незаконных свалок, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды, увеличения площади лесовосстановления и так далее. В целом бюджет национального проекта "Экология" составит 1,551 трлн рублей.

Согласно паспорту регионального проекта к 2024 году баланс выбытия и воспроизводства лесов должен составить 100%.

Региональный проект "Сохранение лесов" включен в государственную программу Тюменской области "Развитие лесного комплекса" и определяет задачи по улучшению состояния окружающей среды региона путем снижения ущерба от лесных пожаров, увеличения площади лесовосстановления и повышения качества воспроизводства лесов.

Для объективной оценки эффективности проведения тех или иных мер по реализации проекта, показатели отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2018 год определены как базовые. Исходя из базовых значений, департамент лесного комплекса разработал план роста основных и дополнительных показателей с разбивкой по годам.

Так, базовое значение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 62,3% на конец 2018 года. К концу 2019 года он должен составить 64,4%, в 2020 году – 72,8% и далее расти до 100% в течение четырех лет с прибавлением от 5,2% до 6,6%.

Тюменская авиабаза будет оснащена лесопожарной техникой на 87% к 2021 году, на 100% - к 2024 году. Приобретение пожарных автоцистерн, гусеничных и колесных тракторов, ранцевых лесных огнетушителей и прочей лесопожарной техники повысит скорость реагирования лесопожарных служб, и, как следствие, ущерб от лесных пожаров снизится на 27% к 2024 году.

К 2021 году сумма закупок лесопожарной техники составит 437 млн рублей, к 2024 году - 557 млн рублей.

Также будет закуплено специализированное оборудование для лесовосстановления и лесоразведения на сумму 74,8 млн рублей к 2021 году, на 104,4 млн рублей в 2023 году. Плуги, культиваторы, тракторы будут использоваться для обеспечения качественного ухода за лесными насаждениями и профилактики их гибели. Таким образом, площадь лесовосстановления будет увеличена с 6,4 тыс. га в 2018 году до 9,1 тыс. га в 2024 году.

Для восстановления лесов на всей площади вырубленных и погибших лесных насаждений, запас семян лесных растений будет увеличен почти вдвое с 1,51 до 2,8 тонн к концу реализации проекта.

По словам администратора регионального проекта Олега Турнаева, воспроизводство лесных ресурсов в максимально короткие сроки требует эффективных способов в лесоводственном, экологическом и экономическом отношениях.

"Показатели роста приведены с учетом природно-климатических условий региона, особенностей освоения лесов, — рассказал Турнаев. — Запланированные проектом объемы лесовосстановления и лесоразведения существенно превышают фактические значения последних лет. Впервые к проблеме восстановления лесов отнеслись настолько серьезно. Огромный объем работы определен на национальном уровне. Ближайшие пять лет мы будем работать согласно разработанному плану", - отметил он.