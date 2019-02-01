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Назначен заместитель прокурора Тюменской области

Общество, 13:59 26 февраля 2019

https://proctmo.ru Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев | Фото: https://proctmo.ru

Старший советник юстиции Александр Чернышев освобожден от должности заместителя прокурора Свердловской области и назначен на должность заместителя прокурора Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации подписан 25 февраля 2019 г.

Александр Чернышев родился в 1965 г. в Алапаевске Свердловской области. В 1983-1985 г. проходил срочную службу в Вооруженных силах. В 1990 г. успешно окончил Свердловский юридический институт.

В органах прокуратуры он работает с 1989 года. За положительные результаты работы Александр Чернышев неоднократно поощрялся. В декабре 2014 г. награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", в ноябре 2011 г. - медалью "290 лет прокуратуре России". В декабре 2011 г. ему объявлена благодарность правительства РФ. Неоднократно поощрялся прокурором Свердловской области.

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# Александр Чернышев , назначение , прокуратура , прокуратура Тюменской области

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