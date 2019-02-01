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Показатель заболеваемости ОРВИ в области снижается

Общество, 12:09 26 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 32 % с 18 по 24 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В области продолжается разобщение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. За этот период времени полностью был приостановлен учебный процесс в шести школах, трех детских садах. Частично приостановлен учебный процесс в шести школах (14 классов), 5 детских садах (6 групп).

По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.

Напомним, при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа 700 тыс. 916 человек – 47 % от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тыс. человек.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии 8-9044-92-92-30.

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# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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