Показатель заболеваемости ОРВИ в области снижается

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 32 % с 18 по 24 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В области продолжается разобщение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. За этот период времени полностью был приостановлен учебный процесс в шести школах, трех детских садах. Частично приостановлен учебный процесс в шести школах (14 классов), 5 детских садах (6 групп).

По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.

Напомним, при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа 700 тыс. 916 человек – 47 % от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тыс. человек.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии 8-9044-92-92-30.