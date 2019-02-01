Вислоухий котенок ждет хозяина

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Трехмесячный котенок по кличке Стим ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Вислоухий, голубого окраса. Кастрирован. Найден 13 декабря 2018 года в Богандинском на кладбище вместе с другими котятами. Отдают со взносом в 1 тыс. рублей. Желающим приютить кошку обращаться в официальную группу "Потеряшек" в социальной сети.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова