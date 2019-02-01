Ямальца осудили за попытку убийства знакомого

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Мужчину, виновного в покушении на убийство знакомого, осудили в Приуральском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В июне 2018 года пьяный житель с. Аксарка избил своего односельчанина. 39-летнему мужчине были причинены травмы, повлекшие за собой потерю речи. Потерпевшему потребовалось обследование и лечение у узких специалистов, которых в регионе не было. Мужчину направили на обследование и лечение к профильным специалистам. Его речь частично восстановлена.

Кроме того, летом 2018 года осужденный в охотничьей избушке на о. Круптинка поссорился с другим знакомым. Он выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, причинив ему огнестрельное ранение туловища с повреждением печени. Третьему мужчине удалось погрузить в лодку раненного товарища и доставить его в больницу. Потерпевший остался жив. Полицейские задержали подозреваемого на острове.

Суд приговорил мужчину к 15 годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.