В Югре работник базы застрелил начальника

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя, задержали в Белоярском районе, сообщат следственное управление СК РФ по Югре.

24 февраля 2019 года в доме пос. Ванзеват был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота. Полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 35-летний житель Белоярского района, работавший на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.