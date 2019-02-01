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В Югре работник базы застрелил начальника

Происшествия, 11:59 27 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя, задержали в Белоярском районе, сообщат следственное управление СК РФ по Югре.

24 февраля 2019 года в доме пос. Ванзеват был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота. Полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 35-летний житель Белоярского района, работавший на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство , Югра

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