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Лучших знатоков иностранных языков определили в регионе

Общество, 12:21 27 февраля 2019

Минобр РФ | Фото: Минобр РФ

Тюменская 11-классница Алина Бухтоярова признана победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

37 учащихся школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского округа, Аромашевского, Омутинского и Тюменского районов завоевали звания призеров на олимпиаде по английскому языку.

Победителями по немецкому языку стали Анастасия Тюлькова и Николай Емельянов из школы № 70 и Екатерина Подкорытова из гимназии № 83. В числе призеров – 10 школьников из Тюмени, Ишима и Тобольска.

Среди знатоков китайской грамоты в лидерах сразу семеро ребят. Победителем стал Владислав Горбунов из тюменской школы № 89, в числе призеров ученики тюменской школы № 68, гимназий № 1 и № 12, областной физико-математической школы.

На олимпиаде по испанскому лидерство на протяжении нескольких лет удерживает Анастасия Тюлькова из тюменской школы № 70, звания призера удостоена Светлана Рошиору из ФМШ, грамотой за особые успехи в изучении языка отметили ученика гимназии № 1 Максима Хрусталева.

Для поддержания интереса школьников к изучению редких языков в нашем крае, приглашения на региональный этап по китайскому и испанскому получили все финалисты муниципальных туров.

Примечательно, что испанский и китайский языки преподаются не во всех школах, их ребята изучают в свободное время и по собственному желанию.

Добавим, чествование победителей и призеров олимпиад по иностранный языкам пройдет в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) 1 марта в 11 часов.

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# Всероссийская олимпиада школьников , иностранный язык , олимпиады

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