Открытые лекции в ТюмГУ посвятят философии в аниме

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Курс открытых лекций "Политическая философия и аниме" стартует в Тюмени в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ 1 марта. Первое занятие будет посвящено Николло Макиавелли – человеку, который изобрел "эффективность", сообщает ТюмГУ.

В рамках цикла лекций слушатели познакомятся и с другими авторами, в числе которых Мануэль Де Ланда, Мишель Фуко, Джорджо Агамбен, Джеймс Бьюкенен, Рональд Коуз, Гордон Таллок, Карл Шмитт, Дарон Аджемголу.

"Феномен аниме будет рассмотрен с точки зрения необычных ответов на, казалось бы, классические вопросы, а некоторые философские проблемы в аниме высвечены настолько остро и злободневно, что позволяют почувствовать приложение концептов к жизни, которые ранее казались исключительно теоретическими", - прокомментировал автор курса Александр Вилейкис.

Следующие лекции пройдут 22 и 29 марта, 8 и 15 апреля. Слушатели поговорят на темы: "О чем мыслят политики – как выжить в череде избирательных циклов?", "Скрытая угроза введения чрезвычайного положения", "Неэффективная человечность и эффективная бесчеловечность?", "Как социальные институты устанавливают рамки для индивидуального мышления". Начало занятий в 18 часов по адресу: ул. Ленина, 23, ауд. 501. Вход свободный.