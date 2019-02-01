Ишимские врачи подсчитали улов и наградили победителей

пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим) | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим) пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим) | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)

Более двадцати килограммов рыбы-уклейки добыли врачи Ишимской областной больницы № 4 на соревнованиях по зимней подледной ловле на Бердюгинском омуте.

Победителем по наибольшему количеству рыбы стало отделение лучевой диагностики Ишима. Второе место - у абатских медиков, на третьем месте - команда из Бердюжья. В личном первенстве самый большой улов у ишимца Алексея Кравченко. Все участники рыбалки были отмечены грамотами и подарками.

"Сотрудники больницы нуждаются в новых впечатлениях, смене обстановки. Подобные мероприятия очень важны для сплочения коллектива и поднятия корпоративного духа. Встречи коллектива на свежем воздухе семьями, с детьми сближают и делают сотрудников сплоченными и дружными. Это хорошая традиция, которая прижилась в нашей больнице и будет сохраняться в будущем", - подчеркнул и.о. главврача областной больницы № 4 Дмитрий Бойко.

Соб. инф.