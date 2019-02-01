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Ялуторовские сушки и печенье стали лучшими продуктами года

Общество, 17:05 27 февраля 2019

администрация Ялуторовска | Фото: администрация Ялуторовска

Кондитерское объединение "Далматово", в состав которого входят крупнейшие кондитерские фабрики Ялуторовска и Далматово (Курганская область), завоевало награды конкурсов для предприятий пищевой промышленности "Лучший продукт года" и "Инновационный продукт года", сообщает администрация Ялуторовска.

Мероприятие прошло в Москве в рамках международной продовольственной выставки "ПРОДЭКСПО-2019".

Шоколадное сахарное печенье "Майский блюз" и сушки "Хрустящие петельки" с овощами и травами стали победителями дегустационного конкурса "Лучший продукт 2019 года".

А представленные на конкурс "Инновационный продукт 2019 года" "Сухарики "a la France" ванильное удовольствие" завоевали высшую награду конкурса – "Золотую звезду".

Конкурсы в 2019 году собрали рекордное количество участников. Члены центральной дегустационной комиссии Минсельхоза России оценили более 2 тыс. образцов и отметили высокое качество представленных продуктов питания отечественных и зарубежных производителей.

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# Далматово , кондитерская фабрика , конкурсы , Минсельхоз , печенье , Ялуторовск

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