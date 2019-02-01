В Новом Уренгое раскрыто крупное мошенничество чиновников

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Ущерб в размере не менее 16,9 млн рублей нанес бывший замдиректора НО "Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой" в результате мошенничества, сообщает ямальское управление СК РФ.

Этот эпизод следователи выявили в дополнение расследуемому уголовному делу в отношении обвиняемого.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ямалу во время предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего исполнительного директора НО "Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), выявил дополнительный эпизод преступной деятельности.

По данным следствия, заместитель исполнительного директора НО "Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой" в ноябре 2014 года, имея право подписи в качестве руководителя на период отсутствия директора, который был осведомлен о происходящем, заключил договор купли-продажи имущества фонда - спортивного комплекса по стендовой стрельбе - с аффилированным лицом - ООО "Стрелец". В соответствии с условиями договора, рыночная стоимость имущества оценена в 30 млн рублей, при этом Агентством оценки и консалтинга установлена остаточная стоимость движимого и недвижимого имущества комплекса в сумму более 46 млн рублей. Таким образом, директор фонда, его заместитель, иные лица из числа сотрудников администрации города, а также аффилированные ими лица, совершили хищение чужого имущества, путем обмана.

По данному эпизоду обвинение бывшему исполнительному директору некоммерческой организации и его заместителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, возможно, причастных к совершению этих преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.