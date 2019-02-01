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Более трехсот человек эвакуировали во время учений в Тюмени

Общество, 15:27 28 февраля 2019

32 ОФПС по Тюменской области | Фото: 32 ОФПС по Тюменской области

305 человек были эвакуированы из учреждений социальной защиты населения и здравоохранения в Калининском округе Тюмени во время плановых учений, сообщает пресс-служба 32 ОФПС по Тюменской области.

В профилактическом мероприятии участвовали Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН, Областной геронтологический центр и Тюменский специализированный дом ребенка.

В ходе каждого занятия были проведены инструктажи персонала и тренировки по эвакуации.

Подводя итоги тренировок, начальник отдела Николай Черкасов отметил, что руководство объектов всегда активно принимает участие в профилактических мероприятиях, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

"Каждый понимает, что на них лежит двойная ответственность за жизни людей, потому что в случае возникновения пожара они не смогут спастись без посторонней помощи. Поэтому действия персонала должны быть отработаны до автоматизма", - подчеркнул он.

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# пожар , тренировки , учения

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