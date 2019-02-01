В Заводоуковске закрыли пекарню из-за нарушений
Нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявлены при проведении проверки в хлебопекарне в Заводоуковске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На предприятии не проводили дезинфекционные мероприятия, отсутствовал уборочный инвентарь для цеха выпечки хлеба, не соблюдалась поточность технологических процессов. В холодильнике отсутствовал термометр для контроля температурного режима, инвентарь для сырых и готовых продуктов хранили совместно, нарушался режим обработки яиц и другое.
По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность пекарни на 20 суток.
Предприятие устранило выявленные нарушения в полном объеме. Деятельность пекарни возобновлена.