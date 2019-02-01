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В Заводоуковске закрыли пекарню из-за нарушений

Общество, 16:43 28 февраля 2019

minpromtorg.gov.ru/ | Фото: minpromtorg.gov.ru/

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявлены при проведении проверки в хлебопекарне в Заводоуковске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На предприятии не проводили дезинфекционные мероприятия, отсутствовал уборочный инвентарь для цеха выпечки хлеба, не соблюдалась поточность технологических процессов. В холодильнике отсутствовал термометр для контроля температурного режима, инвентарь для сырых и готовых продуктов хранили совместно, нарушался режим обработки яиц и другое.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность пекарни на 20 суток.

Предприятие устранило выявленные нарушения в полном объеме. Деятельность пекарни возобновлена.

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# Заводоуковск , пекарня , проверки , Роспотребнадзор

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