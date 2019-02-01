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На тюменском вокзале можно отправить красивую открытку к 8 Марта

Общество, 16:10 28 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Отправь открытку к 8 Марта!" состоится в зале ожидания тюменского вокзала 1 марта с 16 до 18 часов. Пассажиры и посетители смогут отправить своим близким привет и поздравления с праздником бумажной открыткой, сообщает пресс-служба тюменского региона СвЖД.

Все желающие получат у волонтеров оригинальную почтовую карточку, марки и смогут написать теплые слова пожеланий маме, бабушке, жене, дочери, сестре или подруге. В течение праздничной акции открытки можно бесплатно отправить по России и даже за рубеж: на вокзалах будут установлены тематически оформленные почтовые ящики.

Акция пройдет и на вокзалах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми, Сургуте и Нижневартовске.

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# 8 марта , акция , железнодорожный вокзал

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