Юные журналисты из Богандинского познакомились с работой информационного агентства изнутри

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как работает информационное агентство "Тюменская линия", узнали ребята из Богандинской средней школы №1, побывав на экскурсии в редакции. Старшеклассники, которые создают школьную газету "Новая волна", пообщались с действующими сотрудниками агентства и переняли навыки, которые планируют использовать в своей дальнейшей практике.

Как рассказала главный редактор "Школьной волны", руководитель кружка "Школьный корреспондент" Людмила Ходырева, газета, над которой работают дети из 8-10 классов, выходит на сайте школы, в группе "ВКонтакте" и в печатном виде выставляется на стенде. Периодичность выхода издания - раз в месяц, первый номер вышел в 2011 году. В газете публикуются заметки учеников и педагогов богандинской школы, событийные новости и важная информация о жизни учебного заведения.

Журналистов и редакторов "Тюменской линии" юнкоры спрашивали о секретах профессионального мастерства, об отношении к блогерам, о том, что сподвигло их связать жизнь со сферой СМИ. Детей интересовали причины, по которым интернет-издание смогло стать самым цитируемым изданием региона, как искать интересных спикеров, быть в курсе всех событий города и с какими типичными ошибками сталкиваются начинающие журналисты. На импровизированной пресс-конференции с гостями редакции общались обозреватели Владимир Зуйков и Дарья Казакова и руководитель съемочной группы Александр Лабыкин.

Сотрудники информагентства посоветовали идти в сферу СМИ только в том случае, если к этому есть сильное стремление и желание писать - тогда работа будет в удовольствие. Ребят призвали постоянно работать над собственной грамотностью, ежедневно читать книги для того, чтобы пополнять словарный запас, расширять кругозор, уважать себя и не заниматься темами, которые входят в резонанс с личными убеждениями, даже ради просмотров или финансовой выгоды.

"Чтобы получить хорошее интервью, вы как журналисты должны быть не ниже собеседника, нужно готовиться к интервью, уметь поддержать беседу. Должна быть реакция на ответы человека, должны появляться дополнительные вопросы. Нужно проявить заинтересованность к человеку, который согласился на беседу, и тогда у вас не будет отказов от интервью", - напутствовал учеников Богандинской средней школы №1 обозреватель Владимир Зуйков.

Корреспондент "Школьной волны" Оля Мартышкина, ученица 9А, призналась, что экскурсия и неформальное общение с опытными журналистами ей очень понравились. Особенно запомнилось ей то, как развернуто и свободно спикеры говорили на разные темы. Десятиклассница Ира Матяшина отметила, что благодаря этому событию ребята не только побывали в роли настоящих журналистов, но и получили практические советы, которые помогут им в будущем стать профессионалами своего дела.

Дарья Казакова