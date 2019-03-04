Более тысячи спортсменов встретятся на Всероссийских сельских играх в Тюмени

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры состоятся в Тюмени с 19 по 23 марта. В соревнованиях примут участие более 1 тыс. человек, сообщает ЦСП 72.

Игры развернутся на тюменских спортивных аренах международного уровня: Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", Легкоатлетический манеж, Центр олимпийских видов спорта "Тюмень-Дзюдо".

Спортсмены примут участие в гиревом спорте, лыжных гонках, городошном спорте, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлоне, шахматах и шашках. Также пройдут соревнования среди спортивных семей.

Талисманом соревнований избран сибирский соболь, олицетворяющий красоту Тюменской области, ее спортивное достояние, историческое и культурное наследие.