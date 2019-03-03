Тюменцам предлагают стать волонтерами на Всероссийских зимних сельских спортивных играх
Тюменская область готовится принять финал IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Организаторам очень нужна помощь волонтеров. Об этом сообщает группа "Спортивное волонтерство Тюменской области".
Соревнования пройдут 19-23 марта 2019 года в Тюмени. Для работы требуются 100 волонтеров старше 18 лет. Добровольцам придется работать с 8 утра до 18 часов.
В частности, есть немало вакансий для работы атташе. В их функции входит встреча и проводы команды в аэропорту или на вокзале, помощь при заселении и выселении, трансферер команд на соревнования, административная поддержка, помощь в поиске необходимой информации.
Требования к волонтерам просты: нужно быть стрессоустойчивым, терпеливым, готовым к ненормированному графику и оперативному выполнению нужных задач. Для всех волонтеров предусмотрено обучение. Как напоминает "Вслух.ру", подать заявку можно по ссылке.