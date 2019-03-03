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Тюменцам предлагают стать волонтерами на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Общество, 17:23 02 марта 2019

www.krsk2019.ru | Фото: www.krsk2019.ru

Тюменская область готовится принять финал IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Организаторам очень нужна помощь волонтеров. Об этом сообщает группа "Спортивное волонтерство Тюменской области".

Соревнования пройдут 19-23 марта 2019 года в Тюмени. Для работы требуются 100 волонтеров старше 18 лет. Добровольцам придется работать с 8 утра до 18 часов.

В частности, есть немало вакансий для работы атташе. В их функции входит встреча и проводы команды в аэропорту или на вокзале, помощь при заселении и выселении, трансферер команд на соревнования, административная поддержка, помощь в поиске необходимой информации.

Требования к волонтерам просты: нужно быть стрессоустойчивым, терпеливым, готовым к ненормированному графику и оперативному выполнению нужных задач. Для всех волонтеров предусмотрено обучение. Как напоминает "Вслух.ру", подать заявку можно по ссылке.

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