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Ишимцы присоединятся к "Лыжне России"

Спорт, 19:31 01 марта 2019

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Около 500 человек примут участие в массовой лыжной гонке "Лыжня России" в Ишиме. Мероприятие стартует 2 марта.

Соревнования пройдут на территории городского пляжа по улице Береговой с торжественного открытия в 12 часов. Проверить свои силы в массовых забегах смогут все желающие от дошкольников до людей преклонного возраста.

Горожан ждет насыщенная культурная программа и катание на собачьих упряжках. Участников и болельщиков гонки угостят горячим чаем.

Напомним, "Лыжня России" проводится ежегодно, начиная с 1982 года. Большой лыжный праздник способствует повышению интереса к физическому самосовершенствованию и популяризации здорового образа жизни.

Соб. инф.

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# Ишим , Лыжня России

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