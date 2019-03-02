Ишимцы присоединятся к "Лыжне России"

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Около 500 человек примут участие в массовой лыжной гонке "Лыжня России" в Ишиме. Мероприятие стартует 2 марта.

Соревнования пройдут на территории городского пляжа по улице Береговой с торжественного открытия в 12 часов. Проверить свои силы в массовых забегах смогут все желающие от дошкольников до людей преклонного возраста.

Горожан ждет насыщенная культурная программа и катание на собачьих упряжках. Участников и болельщиков гонки угостят горячим чаем.

Напомним, "Лыжня России" проводится ежегодно, начиная с 1982 года. Большой лыжный праздник способствует повышению интереса к физическому самосовершенствованию и популяризации здорового образа жизни.

Соб. инф.