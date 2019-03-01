Девять тонн макулатуры собрали жители Тюменского района

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Девять тонн макулатуры собрали жители в рамках эко-марафона "Переработка" "Сдай макулатуру – спаси дерево!", сообщает администрация Тюменского района.

В акции приняли участие работники учреждений и предприятий, воспитанники детских садов и их родители, сотрудники сфер культуры и спорта, школьники и педагоги, представители предприятий и общественных организаций и другие.

Рекорд - более 3,3 тонн макулатуры - поставили в пос. Винзили. По 2 тонны макулатуры собрали в пос. Боровский и Богандинский. 1,2 тонн бумаги на счету нижнепышминцев. По 300 кг бумаги и картона собрали жители с. Гусево и Кулаково.

По расчетам организаторов акции, в Тюменском районе спасли от вырубки 92 дерева, сохранили 184 тыс. литров чистой питьевой воды, сэкономили 9 тыс. кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу 16 тонн угарного газа.