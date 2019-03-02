В Борках и Богандинском в 2019 году откроются модульные клубы

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Работы по установке модульных клубов начаты в селе Борки и поселке Богандинский Тюменского района. Они откроются уже в 2019 году.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заявила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"В 2018 году в области была проведена большая работа по укреплению материальной базы культуры, что позволило повысить качество оказания услуг, - подчеркнула она, - Всего на территории юга Тюменской области уже действует 17 модульных клубов".

Пилотный проект по строительству модульных клубов на селе в Тюменской области был начат еще в 2012 году. Тогда было решено, что в малых населенных пунктах гораздо практичней установить такой клуб, чем ремонтировать старые постройки. Первые пять модульных клубов были установлены в селах Аромашевского, Бердюжского, Казанского, Исетского и Сорокинского районов. В каждом здании - универсальный актовый зал на 60 мест, три помещения для кружковой работы и кабинет для персонала. Также в клубы закуплена вся нужная техника.

"В 2018 также были выделены средства на приобретение автотранспорта, оборудования, мебели в учреждения культуры Вагайского, Сорокинского, Юргинского районов", - отметила Елена Майер.

Она также сообщила, что в 2018 году Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов РФ, на территории которых все библиотеки, в том числе и расположенные в труднодоступных местностях, подключены к сети Интернет с доступом в федеральную государственную систему национальной электронной библиотеки, где отражены фонды 400 крупнейших библиотек РФ.

Борис Олейник