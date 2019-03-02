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Спортсменка из Увата одержала победу в первенстве УФО по боксу

Спорт, 18:21 01 марта 2019

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Альбина Молдажанова завоевала золотую медаль на первенстве УФО по боксу в Радужном в начале февраля, сообщает администрация Уватского района.

На первенстве девушка выступала в весовой категории 69 кг.

"На секцию бокса я привела брата, – призналась Альбина Молдажанова. – Но в итоге осталась сама. Занимаюсь уже два года. Первые соревнования были в Увате. В турнире "От новичка до мастера" я победила в весовой категории 64 килограмма. Участие в УФО – это большой опыт и хорошие знакомства. Я восхищаюсь женщинами, которые продолжают заниматься боксом. Для меня это является дополнительным стимулом идти дальше и добиваться новых результатов".

В мае в Оренбурге Альбина Молдажанова примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу, на которых планирует выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

С победой на первенстве УФО спортсменку 28 февраля поздравил глава администрации района Сергей Путмин. Он поблагодарил Альбину Молдажанову за успехи, пожелал дальнейших побед и подарил часы с символикой района.

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# Альбина Молдажанова , бокс , первенство УФО , спорт , Уватский район

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