Корейцы создали для Тюмени проекты зданий в стиле хай-тек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Визит тюменской делегации в Сеул показал, что регион может сотрудничать с Кореей по всем направлениям, будь то медицина, технологии умных городов или строительство. Такое мнение выразил почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев на Российско-корейском архитектурно-строительном форуме, который проходил в тюменском технопарке 1 марта.

Он пояснил, что корейские компании уже спроектировали для тюменцев здание отеля под брендом Lotte, ведется работа над проектами экспоцентра и бизнес-центра с парком игрового обучения "Кидзания" на 8 тыс. кв. метров, и 6 тыс. кв. метров в здании отведут под бутики первой линии, спа-салоны и рестораны. Здание в стиле хай-тек презентовали участникам форума, предполагаемое место размещения - незастроенная зона Заречных микрорайонов, а экспоцентр намерены возвести рядом с аэропортом Рощино.

"Корея - самая образованная страна в мире, но еще в 1960-ых годах она была отсталой. За счет патриотизма, силы воли и самообразования они быстро вышли на передовые позиции. Недавно мы съездили с делегацией Тюменской области в Сеул и поняли, что во всех направлениях можем сотрудничать и заимствовать все технологии - и медицину, и умные города, и строительство", - сообщил почетный консул.

Он отметил, что до визита тюменской делегации в Корее мало знали о российском регионе. По итогам работы Российско-корейского архитектурно-строительного форума в Тюмени будет создан большой репортаж, который в течение нескольких недель будут транслировать по корейскому телевидению, чтобы о потенциале Тюменской области узнали как можно больше жителей этой страны.

Заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов заметил, что регион рассматривает возможность участия корейских коллег как в строительстве объектов социального значения по всей территории субъекта, так и в развитии промышленного производства, создании совместных предприятий.

Руководитель зарубежных проектов компании BOMI Construction Джун Хун Сео заверил присутствующих, что это только первый шаг в сотрудничестве Кореи и Тюмени.

"Я знаю, что Тюмень заинтересована в умных городах и новых технологиях. В Корее уже существуют умные города и по айти-технологиям Корея на первом месте. В становление умного города было бы хорошо включать технологии по градостроительству и информационному проектированию. Мы в любой момент готовы сотрудничать с тюменскими компаниями и тюменской администрацией", - подчеркнул представитель иностранной делегации.

Глава Тюмени Руслан Кухарук напомнил, что любые проекты, которые планируется реализовать на территории областного центра, прежде всего обсуждаются с общественностью. "Думаю, такой объект, который сегодня был презентован, только украсит наш город, гармонично впишется в архитектурную и градостроительную среду создаваемого микрорайона в районе улиц Алебашевской и Мельникайте. На российском инвестфоруме в Сочи в конкурсе Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров" тюменская команда победила с проектом ивент-парка "Алебашево". Эта территория будет ориентиром на будущее для развития городского пространства", - уверен Руслан Кухарук.

Предполагаемый вид проектируемого экспоцентра в Рощино | Фото: ИА "Тюменская линия" Предполагаемый вид проектируемого экспоцентра в Рощино | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова