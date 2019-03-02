Глава Татарстана посетил ЗапСибНефтехим

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Строящийся в Тобольске завод "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР осматривают президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Гостей сопроводает председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и другие руководители компании.

Глава Татарстана побывает на ряде производственных объектов. Завод "ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России и в Восточной Европе.

Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год. Общий бюджет проекта составляет 9 млрд долларов США. К началу 2019 года реальное финансирование составило 6,9 млрд долларов.

Отметим, что на строительстве завода "ЗапСибНефтехим" трудятся более 200 специалистов из Татарстана.

Евгений Бабенко