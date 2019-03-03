Президент Татарстана высоко оценил темпы строительства завода "ЗапСибНефтехим" в Тобольске

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Строительство завода "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР в Тобольске - проект мирового уровня. Такое мнение высказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, посетив строящееся предприятие 2 марта.

"Мы гордимся, что такой проект, за такое короткое время с таким качеством уже практически реализован. В этом году уже пойдет готовая продукция. 28 тысяч строителей - это огромный коллектив. И у них все получилось. Я хотел бы поздравить компанию СИБУР со столь крупным проектом. Сразу видна масштабность. Все продумано, очень профессиональная команда. Хотел бы пожелать, чтобы СИБУР на этом не останавливался, двигался дальше. Те задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным, вписываются в этот проект. Высокотехнологичные рабочие места, импортозамещение, экспортная продукция - все эти вопросы здесь реализованы", - отметил Рустам Минниханов.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов в беседе с журналистами рассказал, что завод "ЗапСибНефтехим" ежегодно будет выпускать примерно 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена. Он полностью реализует задачу импортозамещения, над решением которой российская нефтехимия работала последнее десятилетие.

"Определенная часть продукции будет экспортироваться. Таким образом, более высокий передел будет уходить из страны с более высокой добавленной стоимостью. Мы строим на сегодня крупнейшую мировую мощность", - подчеркнул Дмитрий Конов.

Тюменскую область и компанию СИБУР связывает многолетнее взаимовыгодное стратегическое партнерство, заявил вице-губернатор региона Сергей Сарычев.

"СИБУР - это не только инвестиции, рабочие места и налоги. Это организация работы, производительность труда, новые технологии. Это новая философия организации производства. Но кроме того, СИБУР – это еще и очень социально ответственный партнер. Компания создает в Тобольске новые социальные объекты, поддерживает историческое наследие, культуру, искусство, спорт. Надеемся, что у СИБУРа будут новые проекты в нашем регионе, и Тобольская промышленная площадка будет развиваться дальше", - сказал Сергей Сарычев.

Самое главное, чтобы тобольские полипропилен и полиэтилен служили сырьем для производства конечной продукции на тюменских предприятиях, подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Бабенко