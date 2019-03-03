В Ишиме ревнивица избила мужчину поленом

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два уголовных дела по фактам угрозы убийством возбудили полицейские межмуниципального отдела МВД России "Ишимский". В одном случае жертвой ревности стал мужчина, в другой - женщина.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции Ишима поступило сообщение от местного жителя о том, что ему угрожали убийством. Участковый установил, что потерпевший пришел в гости к знакомой. Мужчина и женщина распивали алкоголь. Конфликт произошел на почве ревности со стороны хозяйки дома. Фигурантка начала угрожать гостю и ударила его поленом по голове. Пострадавший вызвал полицию. Подозреваемая, ранее судимая 30-летняя местная жительница, доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В селе Абатское завязалась ссора между бывшими сожителями. Мужчина пришел помириться с женщиной, но получил отказ. Фигурант, угрожая, начал душить потерпевшую. Заявительница вырвалась, выбежала на улицу и обратилась за помощью к полицейским. Местный житель 1977 года рождения задержан.

Задержанным грозит ответственность по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ "Угроза убийством" и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.