  • 3 марта 20193.03.2019воскресенье
  • USD65,8145
    EUR74,8048
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

В Ишиме ревнивица избила мужчину поленом

Происшествия, 16:34 03 марта 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два уголовных дела по фактам угрозы убийством возбудили полицейские межмуниципального отдела МВД России "Ишимский". В одном случае жертвой ревности стал мужчина, в другой - женщина.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции Ишима поступило сообщение от местного жителя о том, что ему угрожали убийством. Участковый установил, что потерпевший пришел в гости к знакомой. Мужчина и женщина распивали алкоголь. Конфликт произошел на почве ревности со стороны хозяйки дома. Фигурантка начала угрожать гостю и ударила его поленом по голове. Пострадавший вызвал полицию. Подозреваемая, ранее судимая 30-летняя местная жительница, доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В селе Абатское завязалась ссора между бывшими сожителями. Мужчина пришел помириться с женщиной, но получил отказ. Фигурант, угрожая, начал душить потерпевшую. Заявительница вырвалась, выбежала на улицу и обратилась за помощью к полицейским. Местный житель 1977 года рождения задержан.

Задержанным грозит ответственность по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ "Угроза убийством" и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алкогольное опьянение , Ишимский район , ревность , угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:34 03.03.2019В Ишиме ревнивица избила мужчину поленом
19:22 01.03.2019Лжеминер торгового центра "Гудвин" предстанет перед судом
18:36 01.03.2019В Тюмени осудят вора-рецидивиста за серию квартирных краж
17:38 01.03.2019Экс-руководитель курганского УФНС отправится в колонию строгого режима