На Урале трое малышей погибли на пожаре

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Два мальчика 4 и 5 лет и годовалая девочка погибли во время пожара в одном из домов д. Нововарламово Октябрьского района Челябинской области. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

Погибшие дети обнаружены во время ликвидации возгорания сотрудниками МЧС.

По предварительным данным, малыши находились в доме без взрослых. Возможной причиной смерти является отравление угарным газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.