О Масленице расскажут читателям городской библиотеки

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Фольклорный праздник "Ой, Маслена, красота, открывай-ка ворота!" начнется в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) 5 марта в 11 часов, сообщает городской департамент культуры.

На празднике гости вспомнят о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом солнца.

Программа "Собирайся, народ! В гости Масленица ждет!" начнется в Центре "Этнос" (Пр. Шаимский, 14/1) в 12 часов 30 минут.

Урок прикладного творчества "8 на 8" пройдет в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а), начало в 13 часов.

Вечер отдыха "Имя тебе – женщина!" начнется в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 14 часов.

Литературно-музыкальная композиция "Я верю, что все женщины прекрасны" пройдет в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а), начало в 17 часов.

Народное гуляние "Проводы зимы или Операция "М" начнется на площади по ул. Комаровская в 18 часов.