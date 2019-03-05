Ученые: томаты нейтрализуют влияние канцерогенов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cнижение риска развития жировой болезни печени, рака и воспалений при употреблении томатов благодаря содержанию в них каротиноидного пигмента ликопина выявили ученые из Университета Тафтса (США), передает РИА Новости.

Во время эксперимента его авторы вводили в организм молодых мышей канцероген, который способствует формированию злокачественных опухолей в печени. После этого грызунов кормили нездоровой пищей, содержащей большое количество жира. Часть мышей при этом получала томатный порошок, богатый ликопином.

Ученые выяснили, что ликопин повышает уровень полезной микрофлоры, а также увеличивает ее разнообразие. Это, в свою очередь, предотвращает чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление. Кроме того, снижалась вероятность жировой болезни печени и рака.

При этом авторы исследования пришли к выводу, что томатный порошок показал лучшую эффективность, чем ликопин в отдельности. По мнению ученых, это объясняется наличием в целых томатах дополнительных полезных веществ, таких, как витамин Е, витамин С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Основная функция ликопина в человеческом организме — антиоксидантная.