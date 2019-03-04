Подготовка к пожароопасному сезону продолжается в регионах УФО

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Риск возникновения природных пожаров в Тюменской области и других регионах южной части Уральского федерального округа возрастает в связи с ожидаемой ранней весной. Такой прогноз предоставило предприятие "Авиалесоохрана" на заседании окружного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в УФО.

На заседании было отмечено, что необходимо ускорить подготовку к пожароопасному сезону, сообщается на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

В Тюменской области количество сил, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров, выросло на 2 тыс. 344 человека, в Свердловской - на 218 человек. В остальных четырех уральских регионах количество сил, наоборот, снизилось: в Югре - на 694 человека, в Челябинской области - на 680 человек, в Курганской области - на 278 человек, на Ямале - на 19 человек.

В целом в УФО в тушении лесных пожаров могут при необходимость участвовать 20 тыс. 312 человек. Руководители штаба еще раз обратили внимание на необходимость проведения в полном объеме процедур межведомственного взаимодействия в рамках предупредительных противопожарных мероприятий - с МЧС, Россельхознадзором, ведомствами, контролирующими объекты промышленности и транспорта.

Соб. инф.