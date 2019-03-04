В России создают новую систему судов общей юрисдикции

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Подать жалобу на вступившее в силу решение суда жители Тюменской области с осени 2019 года смогут только в кассационном суде в Челябинске, а обжаловать приговор, не вступивший в силу – в апелляционном суде в Санкт-Петербурге.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских.

"В России происходит очень серьезная судебная реформа, - пояснил он, - Создается новая система судов общей юрисдикции".

Согласно закона об апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции в России создается пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции. Кассационные суды разместят в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке. Апелляционные суды закрепятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Тюменский областной суд попадает под юрисдикцию апелляционного суда в Санкт-Петербурге и кассационного суда в Челябинске. Цель такого решения, по словам Анатолия Сушинских, заключается в том, чтобы как можно дальше разместить суды, которые будут пересматривать решения судов субъектов РФ.

"Реформа подразумевает отделение судебных инстанций и более объективный подход к делам, которые рассматривается на территории того или иного субъекта, - считает председатель Тюменского областного суда. - Наверное, в этом есть доля объективной истины, которую мы все пытаемся установить, потому что вот здесь на месте может влиять субъективный фактор – мы знаем тех коллег, которые там работают".

Кассация, вступивших в силу решений, по словам Анатолия Сушинских, будет сплошной. "Это достаточно новое понятие, которое означает, что при наличии жалобы на решение суда дело будет пересматриваться полностью,- пояснил он. - Это серьезное изменение – пересмотр дела не по вновь открывшимся обстоятельствам, а просто потому, что оно поступило по жалобе. Это серьезный переход на другую ступень правосудия".

Борис Олейник