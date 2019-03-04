Более полутора тысяч тюменцев получили помощь скорой

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1 тыс. 530 жителям областной столицы и Тюменского района оказали помощь фельдшеры и врачи скорой со 2 по 3 марта, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Бригады скорой спасли 56 тюменцев. Так, экстренная медицинская помощь оказана пяти пациентам в состоянии комы, шока, 26 — с острым коронарным синдромом, 25 — с нарушением мозгового кровообращения. 550 пациентов доставлены в стационары, 558 вызовов, в которых состояние пациентов не представляло угрозу для жизни, переданы в службы неотложной помощи поликлиник.

Медики напоминают, что при появлении первых симптомов аллергии – сыпи, зуда – следует обращаться в поликлинику. В тяжелых случаях — при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания — незамедлительно вызвать скорую помощь.

3 марта в службу скорой поступил звонок от тюменца, сообщившего о плохом самочувствии его знакомой. Через 20 минут фельдшерская бригада была на месте, она диагностировала у пациентки аллергическую реакцию по типу отека Квинке. Выяснилось, что несколько дней назад 17-летняя девушка заметила покраснение кожи, зуд. Обращаться в поликлинику она не стала, приняла лишь таблетку от аллергии. Спустя время ее состояние резко ухудшилось: появился сильнейший зуд, тело покрылось волдырями, как при ожоге крапивой, веки отекли.

После введения медиками гормональных и антигистаминных препаратов пациентке стало намного лучше, в Областную клиническую больницу № 1 ее доставили в состоянии средней степени тяжести.

Если достоверно известно, что реакция возникла на пищу, врачи рекомендуют, как при отравлении, вызвать рвотный рефлекс, выпив предварительно как можно больше воды. После промывания желудка принять сорбенты. В случаях отека после укуса насекомого или инъекции первая помощь — холод на место укуса (подойдет и прохладная вода). Он замедлит всасывание, а возможно, даже приостановит поступление аллергена в кровь.