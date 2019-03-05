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Должника по алиментам наказали обязательными работами

Происшествия, 12:42 05 марта 2019

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Тюменец, задолжавший своему ребенку более 100 тыс. рублей, выплатил алименты после назначения обязательных работ, сообщает УФССП России по Тюменской области.

35-летний мужчина обязан был платить алименты на содержание ребенка. После возбуждения исполнительного производства, должник нашел бывшую жену и пообещал ей, что будет выплачивать алименты самостоятельно. Поверив ему, тюменка отозвала исполнительный лист.

На протяжении полугода от бывшего мужа не было поступления денежный средств. Женщина снова обратилась в отдел судебных приставов с просьбой возобновить исполнительное производство. За данный период у мужчины накопилась задолженность более 100 тыс. рублей.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из России и предупредил о возможных мерах применения в случае дальнейшего уклонения от обязательств. Должник проигнорировал предупреждение. Материалы дела были направлены в суд. Должнику назначили наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов.

Сразу после отработанного срока мужчина платил задолженность в полном размере.

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# алименты , долг

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