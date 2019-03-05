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Тюменский проект объединит до шестисот одаренных детей

Общество, 12:53 05 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 600 детей примут участие в социальном проекте "Искусство объединяет сердца". Об этом сообщила руководитель проекта, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры Ирина Бархатова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Проект реализует студия современного вокала "Максимум" при поддержке Фонда президентских грантов в 1 млн 936 тыс. рублей. Основная цель — раскрытие творческого потенциала детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих в Тюменском Тобольском муниципальном районах. К реализации проекта приступили в январе 2019 года.

"Мероприятия требуют большой работы. В процессе подготовки ребята получат бесценный опыт. Мы привезли им современный репертуар, с ними занимаются постановщики номеров. Ребята будут играть на музыкальных инструментах. Кто-то будет петь или танцевать впервые. Мы помогаем с аппаратурой, пишем качественные фонограммы, которые останутся местным педагогам", — рассказала Ирина Бархатова.

Проект, рассчитанный на полгода, предусматривает 10 мероприятий: два мастер-класса, два кастинга для детей из муниципальных образований, две больших масштабных репетиции, два больших выступления артистов студии "Максимум" и два концерта ребят.

24 февраля прошел кастинг в поселке Боровский, отбор прошли около сотни детей. Они уже готовятся к выступлению. Следующий кастинг состоится в Тобольске 13 апреля. Организаторы ожидают, что придут еще больше участников.

Проект завершится в День защиты детей совместным концертом в Тобольске.

Инна Пахомова

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# дети , кастинг , концерт , общество , проект , творчество , Тюмень

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