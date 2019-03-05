Игровые площадки с героями "Конька-горбунка" установят в тюменских детсадах

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Горка "Рыба-кит", качалка "Конек-горбунок" и скамья "Жар-птица" готовы к установке в тюменских детских садах, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Накануне дня рождения великого сказочника Петра Ершова делегация из областного центра побывала с рабочим визитом в Первоуральске на фабрике компании "Наш двор", которая разрабатывает и производит детские площадки. Там по инициативе тюменских единороссов запущен выпуск новой линейки игрового оборудования по мотивам сказки Ершова "Конек-горбунок".

Напомним, в Тюменской области реализуется региональный проект партии "Единая Россия" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", который охватывает сферы культуры, образования, бизнеса. В его рамках пройдет установка игрового оборудования, первая партия которого уже готова.

Председатель общественного совета проекта "Детские сады — детям" Николай Токарчук и председатель думы пос. Андреевский Рустам Арипов встретились с руководством компании "Наш Двор". Директор Алексей Дмитрошкин рассказал о производстве и показал готовую партию игровых комплексов, которая отправится в Тюмень. Общий вес груза составил 5 тонн.

"Уже выпущены горка "Рыба-кит", качалка "Конек-горбунок" и скамья "Жар-птица". В дальнейшем линейка будет расширена, появятся и другие герои сказки, — рассказал Николай Токарчук. — Вся продукция соответствует ГОСТу, производится из экологически чистого сырья — древесины, которую компания закупает в Тюменской области".

Первый игровой комплекс появится в детском саду № 110 Тюмени. Николай Токарчук отметил, что ранее активисты первичного отделения № 10 партии "Единой России" обратились к депутатам-единороссам с просьбой — обновить участки для прогулок в этом дошкольном учреждении.

"С наступлением тепла малыши уже смогут оценить новую площадку. Мы планируем устроить для ребятишек большой праздник к 1 июня, Дню защиты детей – их ждут игры, квесты по мотивам ершовской сказки", — сообщил депутат.

В дальнейшем подобные комплексы порадуют воспитанников других детских садов Тюмени и области. Устанавливать их и следить за эксплуатацией будут тюменская компания "Элитспорт".

Ее директор Рустам Арипов рассказал, что один из комплексов отправится в с. Бухтал Нижнетавдинского района, к многодетной семье Лазаревых. В июне 2017 года для Константина и Дианы в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" был построен новый двухэтажный дом. Тогда у супругов было семь детей, сейчас уж восемь. Дети – погодки, обычно играют одной большой компанией.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", координатор регионального партпроекта Андрей Артюхов отметил, что "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" — проект уникальный. Он решает многоплановые задачи и способствует активизации семейного и детского туризма, развитию детского дополнительного образования, поддержке театров, развитию народных промыслов, малого и среднего бизнеса. Кроме того, он тесно взаимодействует с другими социальными проектами "Единой России" в регионе - "Дом для молодой многодетной сельской семьи" и "Новая школа".

"Мы видим, как "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" вовлекает все новых участников. Конек – наш региональный бренд, яркий, самобытный, но пока недооцененный. В наших силах изменить ситуацию, уверен, что в регионе немало увлеченных людей, которые будут этому способствовать", - заключил Андрей Артюхов.